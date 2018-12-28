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Посольство Бахрейна в Дамаске возобновило работу после семилетнего перерыва

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу в Дамаске вновь открылось посольство Бахрейна, работа которого была приостановлена с началом конфликта в Сирии в 2011 году, говорится в твиттере МИД Бахрейна.

"Министерство иностранных дел объявило о возобновлении работы посольства королевства Бахрейн в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

Посольство в Дамаске - единственное дипломатическое представительство Бахрейна в Сирии.

На сайте МИД Бахрейна отмечается, что Манама намерена поддерживать дипломатические связи с Сирией, которая в свою очередь не прекращала работу своей дипмиссии в Манаме. Также в МИД напомнили, что во время войны в Сирии воздушное сообщение между двумя странами не прерывалось.

Накануне о возобновлении работы посольства в Дамаске заявили власти ОАЭ.

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Теги: Бахрейн, Сирия

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