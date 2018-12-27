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ОАЭ вновь откроют посольство в Сирии спустя восемь лет

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ОАЭ возвращают дипломатическое представительство в Дамаск, спустя почти восемь лет после прекращения его деятельности в Сирии. Об этом сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на сирийское министерство информации.

Ожидается, что открытие посольства, расположенного в квартале Дамаска Абу-Румманех, состоится позднее в четверг.

СМИ отмечают, что этот шаг должен позитивно сказаться на авторитете правительстве Сирии: так, ранее ОАЭ поддерживали сирийскую оппозицию.

Власти ОАЭ пока не прокомментировали эту информацию.

Посольство ОАЭ в Сирии прекратило свою деятельность в 2011 году в связи с конфликтом в этой стране. В том же году Лига арабских государств приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение насилия против демонстрантов со стороны правительства.

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Теги: ОАЭ, Сирия
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ОАЭ вновь откроют посольство в Сирии спустя восемь лет

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