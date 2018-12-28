Еврокомиссия в пять раз увеличит расходы на борьбу с "российской пропагандой"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз решил заметно усилить противодействие российской пропаганде, сообщает "Радио Польши".

С начала 2019 года в Брюсселе направят больше средств и больше кадров на борьбу с "российской пропагандой". В 2018 году на эти цели было выделено 1 млн евро, в следующем году - 5 млн евро. Группа, занимающаяся борьбой с российской дезинформацией, ранее насчитывала всего несколько сотрудников, а в 2019 году ее штат увеличится до 50 человек, сообщило "Радио Польши".

С призывом к более эффективной борьбе с российской дезинформацией в Брюссель несколько недель назад обратилась группа, состоящая из 60 экспертов из 20 стран, занимающихся вопросами безопасности.

Эксперты, которые подписали письмо для Европейской комиссии, отмечают, что в данной ситуации мобилизация сил и ресурсов просто необходима, особенно в контексте запланированных на май выборов в Европейский парламент.

Руководитель программы Kremlin Watch, созданной чешским институтом "Европейские ценности", Якуб Янда прокомментировал данное решение Еврокомиссии: "До этого момента Европейская комиссия преуменьшала нависающую угрозу со стороны России. Теперь это изменилось. Хорошо, что бюджет будет увеличен". "Конечно, все еще этого недостаточно. Однако это маленький шаг вперед в правильном направлении", - отметил Янда.