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Преступник в Пенсильвании сдался после того, как спецназовец спел ему рождественскую песню

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженный преступник в Пенсильвании сдался после того, как один из бойцов спецназа, участвовавших в операции по задержанию, спел ему рождественскую песню, сообщает в пятницу местное издание Reading Eagle.

Вечером 25 декабря в полицию позвонил мужчина, обеспокоенный поведением своего родственника - 34-летнего Винсента Льюиса, который пребывал в расстроенных чувствах в связи с недавним разводом. Звонивший сообщил, что Льюис вооружен, так что на место был вызван спецназ.

Противостояние продолжалось 10 часов: Льюис отказался открывать дверь и открыл стрельбу из винтовки. Несколько пуль попали в полицейский автомобиль и стену противоположного дома, однако люди не пострадали.

Осада завершилась в 7 утра когда переговорщик по просьбе Льюиса спел ему известную рождественскую песню - White Christmas.

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Теги: Пенсильвания, США

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