В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Девятилетний мальчик в Германии вызвал полицию из-за того, что был крайне недоволен своими рождественскими подарками, сообщает в среду Spiegel.

Как отмечает издание, приехав на вызов в коммуне Цетель в Нижней Саксонии, полицейские обнаружили "очень рассерженного мальчика", который предъявил им улику - список пожеланий, составленный им накануне Рождества. Полицейские обнаружили, что он совершенно не совпадает с подарками, которые лежат под елкой.

Как отмечает NDR, ребенку объяснили, что Вайнахтсман (немецкий Дед Мороз) стар и, вероятно, перепутал подарки.