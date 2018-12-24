Пожарные спасли французского Рождественского деда

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Святочное представление с участием французского деда Мороза - пэра Ноэля едва не закончилось трагедией в преддверии западного Рождества во французском городе Альбер (департамент Сомма), сообщила местная газета Le Courrier Picard.

Длинную бороду сказочного персонажа, который спускался по колокольне базилики Нотр-Дам-де-Бребьер, отбросило сильным ветром и зацепило за элемент оборудования здания.

На место были вызваны пожарные с подъемником, освободившие застрявшего пэра Ноэля под аплодисменты публики.

Любимый персонаж детей продолжил играть свою роль уже на твердой земле.