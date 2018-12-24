Главные новости
В РоссииКосмонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"В РоссииВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелое
В мире

Пожарные спасли французского Рождественского деда

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Святочное представление с участием французского деда Мороза - пэра Ноэля едва не закончилось трагедией в преддверии западного Рождества во французском городе Альбер (департамент Сомма), сообщила местная газета Le Courrier Picard.

Длинную бороду сказочного персонажа, который спускался по колокольне базилики Нотр-Дам-де-Бребьер, отбросило сильным ветром и зацепило за элемент оборудования здания.

На место были вызваны пожарные с подъемником, освободившие застрявшего пэра Ноэля под аплодисменты публики.

Любимый персонаж детей продолжил играть свою роль уже на твердой земле.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Франция

Новости по теме

В мире
Госдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздникиГосдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники
К особой осторожности призывают гуляющих по улице Рамбла, где в 2017 году произошел наезд на пешеходовПодробнее
 Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписанПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан
Документ реализуют в ближайшие неделиПодробнее
 Трамп назначил нового главу ПентагонаТрамп назначил нового главу Пентагона
Вместо генерала Джеймса Мэттиса этот пост займет его заместитель Патрик ШанаханПодробнее
 Выдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвованийВыдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвований
Журналист просил перевести деньги в помощь сирийским детям на его личный счетПодробнее
В США не исключили частичной приостановки работы правительства до январяВ США не исключили частичной приостановки работы правительства до января
Накануне в Штатах приостановил работу ряд бюджетных ведомств, так как не удалось одобрить бюджет страны из-за разногласий конгрессменов с ТрампомПодробнее
 Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныПорошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны
Новый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке"Подробнее
 Генассамблея ООН осудила действия России в КрымуГенассамблея ООН осудила действия России в Крыму
Резолюция, которую в постпредстве РФ назвали фальшивой и бессмысленной, говорит о "недопустимости захвата территории АР Крым силой"Подробнее
 Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168
Еще 30 числятся пропавшими без вести, и это неокончательные данныеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКосмонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"В РоссииВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелоеВ РоссииРоссияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского мостаВ миреПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписанКультураСергей Юрский попал в больницу

Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по компенсации за налоговый маневр

Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к семи годам тюрьмы за коррупцию

Названы лауреаты очередной недели КХЛ

Восстановлена пострадавшая от поджога часовня на востоке Москвы

Матвиенко предложила определить дату единого дня голосования с помощью соцопросов

Генпрокуратура заявила о росте коррупции и взяточничества в России

Аэропорт "Внуково" в Москве будет назван в честь Туполева

В ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогах

В ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахГлава инспекции Михаил Черников уточнил, что при подготовке поправок к КоАП будут учитываться итоги соцопроса Подробнее

Матвиенко допустила возможность провокаций со стороны Киева в Донбассе

Собянин пообещал решить проблему парковок возле московских больниц

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы ОКР на решение по бобслеисту Зубкову

Сенаторы предложили сократить максимальный срок ареста подследственных

Сенаторы предложили сократить максимальный срок ареста подследственныхПо словам Валентины Матвиенко, новый закон предполагает, что года достаточно для завершения следствия Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 декабря

Ревнивый москвич напал на бывшую девушку и ее нового возлюбленного, а затем покончил с собой

Пожарные спасли французского Рождественского деда

Ученые выяснили, что жизнь при постоянном освещении приводит к набору массы тела

Фернандиньо отказался возвращаться в сборную Бразилии из-за угроз во время ЧМ-2018

Google не стал обжаловать штраф в 500 тыс. рублей от Роскомнадзора

После пожара в приюте для животных в нижегородской деревне возбудили дела

Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"

Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"Они подтвердили, что дыра была просверлена изнутри корабля Подробнее

Турецкие полицейские перехватили крупную партию экстази

Глава Минкомсвязи пообещал разобраться с тенденцией подорожания услуг связи

Система раннего оповещения о цунами в Индонезии перестала работать с 2012 года

Дрофа объявлена птицей 2019 года в Казахстане

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в I квартале 2019 года

Бельгийские ученые подсчитали, что богатые живут на девять лет дольше бедных

Житель Тулы незаконно прописал у себя 250 иностранцев

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');