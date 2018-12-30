Военно-Грузинская дорога открылась для всех видов транспорта

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, открылась для всех видов транспорта после ряда ограничений из-за снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 20:10 мск Военно-Грузинская дорога полностью открыта", - говорится в сообщении.

Движение по дороге было закрыто для всех видов транспорта из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин с 06:30 мск воскресенья. С 8:30 мск было снято ограничение для легковых автомобилей.