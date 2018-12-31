Парковка на улицах Москвы стала бесплатной по 8 января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети столицы стала бесплатной до конца новогодних каникул - с 31 декабря по 8 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".

"Припарковаться без оплаты можно будет, в том числе, и на улицах с повышенным тарифом (380 рублей в час), где по воскресеньям отменена бесплатная парковка", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что городские плоскостные парковки со шлагбаумом в праздники будут работать в обычном режиме согласно тарифам.

Ранее сообщалось, что с 1 января впервые за пять лет будет увеличена стоимость неправильно припаркованного транспорта. Так, эвакуация наиболее массового сегмента транспортных средств - с мощностью двигателей от 80 до 250 л.с. с 1 января подорожает на 4% до 5,2 тыс. рублей. При этом стоимость суток хранения на спецстоянках транспорта категории В и D разрешенной максимальной массой до 3,5 т остается неизменной на уровне 1 тыс. рублей.

В конце декабря Мосгордума приняла закон о повышении штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей, который вступит в силу с 9 января.