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Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на брифинг по безопасности границы США - СМИ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров палат Конгресса США от Республиканской и Демократической партий в Белый дом на брифинг, основной темой которого станет безопасность США на границе с Мексикой, сообщает во вторник The Washington Post со ссылкой на источники.

Встреча запланирована на среду 2 января, то есть за день до того, как Демократическая партия США станет большинством в Палате представителей США. Ожидается, что лидеры в Сенате и в Палате представителей от каждой из двух партий встретятся с официальными лицами из министерства внутренней безопасности США. Это ведомство курирует безопасность границ.

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