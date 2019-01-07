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Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу 10 января, сообщила в понедельник в твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", - написала она.

Ранее Трамп также написал в твиттере, что стена, которую планируется возвести на границе, будет из стали, а не из бетона.

Именно из-за разногласий по ее стоимости между демократами и республиканцами произошла приостановка работы части госучреждений в США в конце декабря, поскольку им не удалось согласовать законопроект о бюджете.

Граница между США и Мексикой

10 фотографий
Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
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Теги: США, Мексика, Дональд Трамп

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