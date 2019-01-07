Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу 10 января, сообщила в понедельник в твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.
"Президент Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", - написала она.
President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.— Sarah Sanders (@PressSec) 7 января 2019 г.
Ранее Трамп также написал в твиттере, что стена, которую планируется возвести на границе, будет из стали, а не из бетона.
Именно из-за разногласий по ее стоимости между демократами и республиканцами произошла приостановка работы части госучреждений в США в конце декабря, поскольку им не удалось согласовать законопроект о бюджете.