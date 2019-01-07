Трамп посетит границу с Мексикой 10 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посетит американо-мексиканскую границу 10 января, сообщила в понедельник в твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Дональд Трамп отправится на южную границу в четверг, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса", - написала она.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon. — Sarah Sanders (@PressSec) 7 января 2019 г.

Ранее Трамп также написал в твиттере, что стена, которую планируется возвести на границе, будет из стали, а не из бетона.

Именно из-за разногласий по ее стоимости между демократами и республиканцами произошла приостановка работы части госучреждений в США в конце декабря, поскольку им не удалось согласовать законопроект о бюджете.