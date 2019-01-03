Почти 300 боевиков "Боко Харам" ликвидированы в Нигере с 28 декабря

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Армия Нигера уничтожила более 280 боевиков террористической группировки "Боко Харам" (запрещена в РФ) в результате наземной операции и авиаударов, начавшихся 28 декабря, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

Как сообщило оборонное ведомство Нигера, более 200 террористов были убиты в результате авиаударов, еще 87 боевиков уничтожены в ходе сухопутной операции.

Операции проводились на островах на озере Чад и вдоль реки Камадугу-Йобе.

Решение о наступлении против "Боко Харам" было принято после переговоров лидеров стран Западной Африки, обсуждавших в ноябре рост числа нападений нигерийской исламистской группировки в районе озера Чад, стратегическом регионе на пересечении границ Чада, Камеруна, Нигерии и Нигера.