Пловдив и Матера в 2019 году будут европейскими столицами культуры

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Болгарский город Пловдив и итальянская Матера в 2019 году будут "европейскими столицами культуры", сообщила в четверг в Брюсселе Европейская комиссия.

"Программы Пловдива и Матеры показывают, как эти города, отмечая значение своего исключительного векового наследия, одновременно видят собственное будущее и будущее Европы. Инициатива "европейских столиц культуры" объединяет людей и подчеркивает роль культуры в создании европейской идентичности", - заявил член Европейской комиссии по образованию и культуре Тибор Наврачич.

Пловдив - первый болгарский город, который был выбран европейской столицей культуры. Его программа на 2019 год под девизом "Вместе" предусматривает более 300 проектов как в самом городе, так и в центральных и южных регионах Болгарии, в городах София, Варна и Велико-Тырново. Программа включит фестивали и другие мероприятия, посвященные истории Пловдива, его культурному наследию и стоящим перед ним вызовам, сообщается в материалах Еврокомиссии.

Программа Матеры под девизом "Открытое будущее" уделяет особое внимание социальной и культурной интеграции и инновационному сотрудничеству. Среди проектов итальянского города - мероприятия, посвященные его уникальной архитектуре, истории искусства, традициям областей Базиликата и Апулия.

Торжества по случаю открытия культурных программ Пловдива и Матеры запланированы на 11 и 19 января, говорится в материалах Еврокомиссии.