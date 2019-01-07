Свыше 20 полицейских и военных Афганистана погибли при атаке талибов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Около 20 военнослужащих и сотрудников полиции Афганистана погибли при нападении талибов на армейские и полицейские посты в провинции Багдис на северо-западе страны, сообщают в понедельник западные СМИ.

Кроме того, порядка десяти военнослужащих и полицейских получили ранения. В результате столкновений также ликвидированы около 15 талибов, не менее 10 получили ранения.

Члены движения "Талибана" (запрещено в РФ) атаковали посты полицейских и военных поздним вечером накануне.