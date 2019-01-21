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Более 10 человек погибли в результате атаки "Талибана" на военную базу в Афганистане

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В результате нападения боевиков движения "Талибан" (запрещенное в РФ) на военную базу в афганской провинции Майдан-Вардак погибли не менее 12 человек, более 30 получили ранения, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление местного департамента здравоохранения.

Часть раненых поступила в местные больницы, тяжело раненных отправили в Кабул.

Официальная информация о числе погибших пока не объявлена.

Нападение на военную базу, являющуюся одновременно центром подготовки афганских вооруженных сил было предпринято в понедельник. В МВД страны сообщили, что сначала у базы был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, затем боевики открыли огонь из различных видов стрелкового оружия.

Представитель МВД отметил, что в перестрелке были убиты два боевика, однако не привел данных о возможных потерях среди военных афганской армии.

Представитель "Талибана" распространил заявление для прессы, в котором движение взяло на себя ответственность за нападение.

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Теги: Афганистан

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