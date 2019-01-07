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В Брюсселе начался суд по делу о теракте в Еврейском музее в 2014 году

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Судебный процесс над расстрелявшим в мае 2014 года посетителей и сотрудников брюссельского Еврейского музея Мехди Неммушем и его предполагаемым сообщником Насером Бендрером начался в бельгийской столице в обстановке мер повышенной безопасности.

Подобные меры принимались только во время бельгийской части процесса по делу участника парижских терактов в ноябре 2015 года Салаха Абдеслама, сообщают в понедельник местные СМИ.

Дворец правосудия Брюсселя окружен барьерами с колючей проволокой и полицейскими постами на бронеавтомобилях, парковка автомашин в квартале запрещена. Лица, желающие попасть в здание суда, подвергаются двойному контролю. При этом запрещено проносить с собой любые электронные аппараты - мобильные телефоны, компьютеры.

Процесс рассчитан на семь недель. Будут заслушаны 120 свидетелей.

Впервые с 1998 года суд по делу о терроризме пройдет с участием присяжных, состав которых должен быть учрежден в понедельник.

В четверг ожидается зачитывание обвинительного акта. Обвиняемых заслушают 15 и 16 января.

24 мая 2014 года у здания Еврейского музея и внутри него была открыта стрельба. В результате погибли двое работников музея и семейная пара из Израиля.

Неммуш был арестован в Марселе несколько дней спустя во время полицейского досмотра. В его сумке обнаружили оружие, использованное при стрельбе в музее, одежду убийцы и видеокамеру с записью начала теракта.

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Теги: Бельгия, Брюссель

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