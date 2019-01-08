Автодорога из Грузии в РФ закрыта из-за угрозы схода лавин

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов автотранспорта на 16-километровом участке Гудаури - Коби (Крестовый перевал) автомагистрали Мцхета-Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с Россией, запрещено из-за лавиноопасности, сообщает вечером во вторник департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры республики.

"На участке Млета-Гудаури (с села Нижняя Млета до 85 км этой автомагистрали) движение автотранспорта должно осуществляться в безостановочном режиме", - говорится в сообщении.

Передвижение в этом режиме осуществляется под надзором и при координации патрульной полиции, предупреждает департамент.

Как сообщалось, на участке Гудаури - Коби из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин с 5 января было запрещено движение большегрузных машин с прицепами и полуприцепами. Остальные же виды транспорта могли передвигаться, но в безостановочном режиме, и только через лавинозащитные тоннели.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

По информации ведомства, ранее во вторник из-за сложных метеорологических условий ограничения введены также на передвижение большегрузов и автобусов вместимостью более 30 мест на 90-112 км участке международной дороги Ахалцихе-Ниноцминда в направлении Армении и 1-36 км участке дороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к границе с Турцией.