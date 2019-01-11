Более 350 автомобилей с российской стороны ждут открытия Военно-Грузинской дороги

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более 350 автомобилей ожидают открытия Военно-Грузинской дороги на выезде из РФ, движение на трассе запрещено уже четвертый день из-за непогоды в Грузии, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"На данный момент в режиме ожидания находится 179 легковых автомобилей, 168 грузовых, 16 микроавтобусов и один автобус. Организована работа психологов МЧС России, миграционной службы и медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Крестовом перевале (Грузия) сохраняется повышенная лавинная опасность. Ведется расчистка дороги. В субботу прогнозируется возобновление снегопада.

Также закрытой остается Транскавказская автомагистраль, где обстреливают лавинные очаги и расчищают дорогу от снега. К проведению работ привлечено 63 человека и 11 единиц техники, говорится в сообщении ведомства.

Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта 8 января с 19:45 по московскому времени. В свою очередь, Транскавказская автомагистраль закрыта в обоих направлениях для всех автомобилей на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" с 17:00 7 января по московскому времени.