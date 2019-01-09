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Таиланд вырубит каучуконосы для сокращения производства на треть

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Таиланд, крупнейший мировой экспортер натурального каучука, планирует сократить его производство на треть за пять лет, чтобы обеспечить повышение цен, которые держатся на самых низких отметках с 2016 года.

Правительство Таиланда планирует вырубить часть самых старых деревьев и заменить их другими культурами, заявил министр сельского хозяйства и кооперативов страны Грисада Бунрак в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, поставлена задача снизить производство натурального каучука с текущих 4,5 млн тонн до 3 млн тонн в год, а площадь под каучуконосами - с 4,2 млн до 2,4 млн га. В год будут вырубать деревья возрастом около 25 лет на площади примерно 300 тыс. га.

За последние восемь лет натуральный каучук подешевел более чем наполовину. Сейчас ослабление роста мировой экономики наряду с падением цен на нефть в последние месяцы прошлого года создают новые угрозы для стран-производителей каучука, как натурального, так и синтетического.

Гевея, хевея (Hevea) - каучуковое дерево, с одного дерева получают от 3-4 до 7,5 кг каучука в год. Млечный сок растений называется латекс, его состав следующий: 65-70% воды, 25-30% натурального каучука, 1-2% протеина, 1% минералов.

Три ведущих производителя натурального каучука - Таиланд, Индонезия и Малайзия - 19-20 января проведут встречу в Бангкоке, чтобы обсудить планируемое сокращение экспорта и другие меры поддержки отрасли. В частности, рассматривается более широкое использование продукции в собственной экономике, в том числе для строительства дорог. Сейчас почти 90% производимого этими странами каучука идет на экспорт.

В Таиланде, например, принята программа "Одна деревня - один километр", в рамках которой предполагается постепенная замена гравийных дорог на магистрали с покрытием из натурального каучука. По словам министра, такое покрытие более долговечно и лучше выдерживает перепады температуры и другие капризы погоды.

Традиционно с конца декабря производство натурального каучука и так замедляется, а период минимальной производительности приходится на февраль-апрель, поскольку каучуконосы в это время теряют листву, а их млечный сок (латекс) становится более вязким и его сложнее извлекать. С мая большинство стран-производителей обычно увеличивают выпуск, но в этом году, вероятно, существенного повышения не будет.

За последний месяц натуральный каучук подорожал на торгах в Токио во вторник почти на 19%, до 186 иен ($1,7) за 1 кг. Ранее эксперты утверждали, что расходы производителей полностью покрываются лишь при цене от $2,5 за 1 кг.

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