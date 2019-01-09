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"Нафтогаз" согласится обсудить отказ от иска к "Газпрому" при заключении нового контракта

По словам главы компании, украинская сторона готова вынести предложение на переговоры после согласования с акционером

"Нафтогаз" согласится обсудить отказ от иска к "Газпрому" при заключении нового контракта
Фото: Reuters

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к "Газпрому" на сумму более $12 млрд в привязке к заключению нового долгосрочного контракта, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

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"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты - ИФ) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины - ИФ), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его", - сказал он в интервью "5 каналу" в среду вечером.

"Мы коммуницировали этот месседж европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с "Газпромом", - добавил глава НАК.

Второй раунд политических трехсторонних переговоров (ЕС, Украина, Россия) о долгосрочном транзите газа в Европу через Украину состоится 21 января в Брюсселе, объявил ранее в среду вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Заседание будет основано на прогрессе, достигнутом в ходе предыдущих политических и экспертных раундов", - говорилось в его заявлении.

"Нафтогаз Украины" подтвердил намерение Коболева принять участие в этой встрече.

В интервью Коболев также напомнил, что главной целью второго иска является возмещение убытков от снижения стоимости ГТС Украины в результате строительства "Газпромом" обходных потоков и невыполнения прописанных обязательств в действующем до конца 2019 года контракте на транзит.

Вместе с тем, по его словам, взыскание с "Газпрома" средств по уже выигранному транзитному иску и потенциальная победа в арбитраже по второму вынуждает действовать аккуратно и точно в части отделения от "Нафтогаза" газотранспортной составляющей.

"Как гражданин Украины, я считаю, что потерять и деньги, и транзит неприемлемо. Как глава НАК - я не позволю этого сделать. У нас есть план отделения, по которому мы движемся уже полтора года. Мы создали два отдельных филиала, они уже работают в составе "Нафтогаза", мы готовим их для перевода в отдельные компании в следующем году. Мы предложили именно такую модель анбандлинга (unbundling, оперативное разукрупнение - ИФ), так называемый ISO (independent system operator), которая позволяет нам этот иск сохранить", - пояснил он.

Как сообщалось, "Нафтогаз" 6 июля 2018 года подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". НАК требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценил свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.

В ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что претензии НАК к "Газпрому" по новым искам в Стокгольмском арбитраже за четыре месяца увеличились до более чем $12 млрд.

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Теги: Нафтогаз, Газпром

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