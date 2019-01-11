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В Туркменистане начали тестовое производство бензина из природного газа

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Полностью завершены строительно-монтажные работы на возводимом в Ахалской области Туркменистана заводе по производству синтетического бензина из природного газа, дан старт тестовым испытаниям нового предприятия.

Как сообщило Государственное информационное агентство республики, об этом вице-премьер Мыратгелди Мередов доложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, который в четверг ознакомился с ходом строительства предприятия.

Комплекс возводится по контракту Государственного концерна "Туркменгаз" с консорциумом компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Япония) и Ronesans Endustri Tesisleri Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Турция). Соответствующее соглашение было подписано в рамках официального визита Бердымухамедова в Японию в сентябре 2013 года. Церемония закладки предприятия состоялась в августе 2014 года.

Общая стоимость проекта составляет почти $1,7 млрд. В его финансировании принимает участие Японский банк для международного сотрудничества (JBIC).

Завод будет ежегодно перерабатывать 1,79 млрд кубометров "голубого топлива" и выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92 (RON-92), соответствующего экологическим требованиям по стандарту Euro-5, а также 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа.

С вводом в эксплуатацию предприятия, запланированным на 2019 год, будет дополнительно создано около 800 рабочих мест.

На возводимом заводе будет осуществляться в промышленных объемах переработка природного газа в жидкое топливо. Проект GTG - Gas to gasoline - основан на технологии TIGAST, разработанной датской компанией Haldor Topsоe, которая позволяет в сочетании с высокоэффективными катализаторами производить бензин высокого качества с минимальными энергозатратами и воздействием на окружающую среду.

Как отметил представитель Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Кей Ноумура в ходе беседы с президентом Туркменистана, технология производства бензина из природного газа была успешно апробирована на пилотной установке в лабораторных условиях.

На заводе уже проведены тестовые испытания систем очистки воды, производства пара и электроэнергии. Данные установки уже эксплуатируются инженерами Госконцерна "Туркменгаз".

В настоящее время ведется подготовка к тестовым работам на установке производства бензина.

Ранее туркменские СМИ сообщали, что ввести предприятие в эксплуатацию планировалось в декабре 2018 года.

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