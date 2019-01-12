Конгресс США одобрил компенсации отправленным в неоплачиваемый отпуск госслужащим

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выплате компенсаций госслужащим, не получающим зарплату на время частичной приостановки работы правительства. Соответствующий законопроект опубликован на сайте нижней палаты.

В тексте законопроекта не указана сумма выплат, а лишь говорится о необходимости компенсации госслужащим, пострадавшим от приостановки работы правительства. В четверг инициатива была одобрена Сенатом. Выплаты будут предоставлены после возобновления работы госучреждений.

Инициатива вскоре будет направлена на подпись президенту США Дональду Трампу, который ранее заявлял, что подпишет этот законопроект.

В конце прошлого года было частично приостановлено финансирование государственных учреждений США из-за того, что властям не удалось согласовать проект временного бюджета. Президент Трамп отказался подписывать проект бюджета, который не предполагал выделения средств на строительство стены на американо-мексиканской границе.