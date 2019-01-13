Проезд по Военно-Грузинской дороге ограничен для большегрузов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья, запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 03:40 до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Проезд по Военно-Грузинской дороге с российской территории был открыт в штатном режиме с 18:00 мск в воскресенье.