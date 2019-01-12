Проезд по Военно-Грузинской дороге с территории РФ открыли в штатном режиме

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, открылась в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с улучшением погодных условий на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии с 18:00 по Москве 12 января разрешено движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов автотранспортных средств до особого распоряжения", - сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

Трасса была закрыта для всех видов транспорта во вторник из-за непогоды на территории Грузии.

Накануне, 11 января Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, открылась для легковых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.