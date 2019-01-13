Движение по Военно-Грузинской дороге открыли в обычном режиме

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии в воскресенье.

"С 14:30 снято ограничение проезда большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, она функционирует в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, движение большегрузных автомобилей на участке Владикавказ - Ларс было запрещено с 03:40 в связи с ухудшением погоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.