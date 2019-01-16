Почти сто тысяч россиян посетили Японию в 2018 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Японию в 2018 году посетили 94,8 тыс. россиян, что на 22,7% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Японской национальной туристической организации (JNTO).

"Турпоток в Японию из России в 2018 году вырос почти на 23%, страну посетили 94,8 тыс. россиян. РФ стала второй страной по росту турпотока в Японию после Вьетнама", - рассказали в JNTO.

Всего в 2018 году Япония приняла более 31 млн иностранных туристов - на 8,7% больше, чем годом ранее. По количеству туристов в лидерах Южная Корея, Китай, Тайвань, Гонконг и США. Лидерами по росту турпотока в сравнении с 2017 годом стали Вьетнам (26%), Россия (22,7%), Италия (19,2%), Испания (19,1%) и Филиппины (18,8%).

"Рекордный турпоток со всего мира связан с ростом числа заходов круизных лайнеров, а также с запуском глобальной кампании Enjoy My Japan. А россияне стали чаще посещать Японию благодаря большей частоте авиарейсов, особенно с Дальнего Востока", - уточнили в организации.