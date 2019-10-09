Поездку первой тургруппы Японии на Южные Курилы отложили по просьбе РФ

Визит может состояться в конце октября или начале ноября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Первая поездка японских туристов на Южные Курилы переносится с 11 октября на конец месяца или на начало ноября этого года, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в Генконсульстве Японии в Южно-Сахалинске.

"Поездка переносится на более поздний срок. Предположительно, она может состояться в конце октября или в начале ноября", - сказал собеседник агентства.

Во вторник МИД Японии заявил о переносе поездки первой японской туристической группы по просьбе российской стороны.

Группу из 50 человек, в составе которой японские туристы и правительственные чиновники, должно доставить на Кунашир в порт Южно-Курильск из порта Немуро острова Хоккайдо пассажирское судно "Этопирика". Поездка запланирована на пять дней, в течение которых японские гости посетят православные храмы и музеи на острове Кунашир, а на острове Итуруп - горячие источники и знаменитые белые скалы.

Ростуризм в августе заявил, что после проведения осенью этого года пилотной поездки первой японской тургруппы в 2020 году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курильские острова Сахалинской области.