Мощный взрыв произошел в столице Колумбии Боготе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в столице Колумбии Боготе, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

По данным издания El Pais, погибли восемь человек. Информации о числе пострадавших не приводится.

Взрыв произошел неподалеку от полицейской академии. Предполагается, что взорвался заминированный автомобиль. К месту прибывают автомобили скорой помощи и вертолеты.

После произошедшего президент Колумбии Иван Дуке, который посещал западный регион страны, принял решение незамедлительно вернуться в столицу, чтобы лично контролировать полицейскую операцию.