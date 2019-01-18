Власти Колумбии обвинили в организации теракта в Боготе Армию национального освобождения

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Власти Колумбии возложили ответственность за взрыв в Боготе на леворадикальную организацию Армия национального освобождения (АНО), сообщает в пятницу Associated Press.

По словам генпрокурора Колумбии Нестора Умберто Мартинеса, мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас, которого обвиняют в совершении теракта, продолжительное время был членом АНО. Генпрокурор рассказал, что Х.А.Рохас в свое время потерял руку, когда он работал со взрывчаткой, будучи повстанцем в одном из подразделений АНО на границе с Венесуэлой.

"Вся Колумбия готова бороться с помощью конституции и законов с теми, кто хочет подорвать нашу национальную безопасность", - заявил генпрокурор.

Как сообщалось, более 20 человек стали жертвами взрыва в полицейской академии в Боготе, еще 68 пострадали. Теракт стал самым смертоносны в Колумбии с 2003 года, когда группировка Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа (FARC), совершили взрыв в бизнес-клубе в Боготе, убив 36 человек.

В министерстве обороны Колумбии, заявили, что произошедшее расследуется как "акт терроризма".

Среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.

В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.

Генеральный прокурор Колумбии заявил, что взрыв совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, управлявший пикапом Nissan 1993 года, загруженным 80 кг пентолита.