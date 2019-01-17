Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

Андреа Томпсон опровергла сообщения, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМД Подробнее

Судно Мурманского пароходства арестовано за долги, сообщили в Международной федерации транспортников Подробнее

Дональд Трамп также заявил, что США далеко продвинулись в работе над гиперзвуковыми ракетами Подробнее

Пентагон изучит соответствующие концепции и технологии в рамках новой стратегии США в области ПРО, объявленной Трампом Подробнее

США задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракет

17 января 13:46

Facebook удалил 512 российских страниц и аккаунтов за пропаганду

Компания сообщила, что удаленные страницы использовались Россией для двух информационных операций Подробнее

17 января 12:27

В кампусе университета в Лионе произошли несколько взрывов

Предположительно, во время строительных работ в здании взорвались баллоны с газом Подробнее

17 января 09:54

Прокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретов

Первые иски против китайской корпорации были поданы еще в 2014 году, T-Mobile обвинила Huawei в том, что ее сотрудники фотографировали робота в тестовой лаборатории Подробнее

17 января 03:10

Демократы потребовали допросить переводчиков о встречах Трампа с Путиным