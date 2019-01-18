Число жертв взрыва в колумбийской Боготе выросло до 10, более 60 пострадали

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Количество погибших и пострадавших в результате мощного взрыва, погремевшего в столице Колумбии, увеличилось, сообщает Associated Press.

По данным министерства обороны страны, погибли 10 человек и еще 66 получили ранения в результате взрыва неподалеку от полицейской академии в Боготе (ранее сообщалось о девяти погибших и 54 пострадавших). Среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.

Генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес заявил, что взрыв совершил 56-летний мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас, управлявший пикапом Nissan 1993 года, загруженным 80 кг пентолита.

После произошедшего президент Колумбии Иван Дуке, который посещал западный регион страны, принял решение незамедлительно вернуться в столицу, чтобы лично контролировать полицейскую операцию.

"Это нападение не только на молодежь, силы безопасности или полицию. Это нападение на общество", - сказал И.Дуке в кратком заявлении после осмотра места взрыва.

"Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - добавил он.