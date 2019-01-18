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Суд во Львове арестовал выдворенную из РФ журналистку на два месяца

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца ранее выдворенной из РФ украинской журналистке Елене Бойко, сообщило управление Службы безопасности Украины по Львовской области.

"Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток", - сообщил суд в своем фейсбуке.

Ранее сообщалось, что украинская журналистка Елена Вищур (Бойко) в среду выдворена из России на территорию Украины из-за нарушения миграционного законодательства.

Бойко ранее обращалась в российские уполномоченные органы с заявлениями о предоставлении временного убежища в связи с политическим преследованием на Украине.

Преображенский суд Москвы 10 декабря 2018 года принял решение о выдворении Бойко на родину, также взыскав с нее 5 тыс. рублей штрафа за "нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ).

В суде Бойко, в частности, пояснила, что после того, как в 2016 году узнала, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении нее второе уголовное дело, она обратилась в Федеральную миграционную службу (ФМС) России за политическим убежищем, в предоставлении которого ей отказали.

Журналистка утверждает, что ее уголовное преследование на родине носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами.

Бойко также рассказывала, что в марте 2016 года приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве эксперта, но патент на осуществление трудовой деятельности оформлять не стала, так как ее работа носила разовый характер.

Мосгорсуд 19 декабря 2018 года признал решение о выдворении журналистки из России законным.

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Теги: Елена Бойко, РФ, Украина

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