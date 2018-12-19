Мосгорсуд оставил в силе решение о выдворении из РФ украинской журналистки Бойко

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался отменить решение о выдворении из России за нарушения миграционного законодательства украинской журналистки Елены Вищур (Бойко).

"Постановление Преображенского суда Москвы оставлено без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы защиты отказано", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

Таким образом, решение о выдворении вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения. Как ожидается, Бойко, будет выдворена из страны в ближайшие дни.

Преображенский суд Москвы 10 декабря принял решение о выдворении украинки на родину, также взыскав с нее штраф в пять тысяч рублей. Согласно решению суда, Бойко совершила правонарушение по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

В суде женщина пояснила, что после того, как в 2016 году узнала, что СБУ возбудила в отношении нее второе уголовное дело, обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано. По словам Бойко, с того момента и до настоящего времени она "периодически обращается в различные инстанции за предоставлением убежища, но получает отказы".

Бойко также рассказала, что в марте 2016 года приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве эксперта, но патент на осуществление трудовой деятельности оформлять не стала, так как ее работа носила разовый характер.

В настоящее время Бойко находится в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при ГУ МВД России по Москве, подлежащих административному выдворению за пределы РФ.

Как сообщалось, Бойко попросила Общественную наблюдательную комиссию Москвы о помощи в получении политического убежища в России.