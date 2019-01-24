Комитет Госдумы выступил против депортации граждан Украины, бежавших от войны и преследований

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками считает недопустимой депортацию с территории РФ граждан Украины, бежавших в Россию от войны и преследований по политическим мотивам.

"Мы на заседании комитета поддержали соответствующее заявление "О недопустимости депортации с территории РФ граждан Украины, бежавших в Россию от войны и репрессий", - сказал "Интерфаксу" в четверг председатель комитета Леонид Калашников.

В заявлении, текст которого имеется в распоряжении агентства, депутаты предлагают скорректировать существующую норму, требующую от беженцев с Украины обращаться за политическим убежищем в течение семи дней с момента прибытия в Россию.

Также праламентарии обратили внимание на "участившиеся случае депортации с территории Российской Федерации граждан Украины, несогласных с националистической русофобской политикой нынешних киевских властей".

Как отмечается в заявлении, "в числе нарушителей оказываются не просто недобросовестные иностранцы, а общественные деятели, журналисты, ополченцы Донбасса, которым на Украине грозит лишение свободы или санкционированная украинским государством "уличная расправа ".

Члены комитета упоминают в качестве последнего резонансного случая депортацию из России 16 января 2019 года на Украину гражданки Украины Елены Вищур, известной в СМИ под псевдонимом Бойко.

В заявлении высказывается мнение, что "Россия выслала на Украину человека, который публично отстаивал интересы русских и русскоязычных, правоту народных республик Донбасса". "Этот позорный случай бросает тень на нашу политику в отношении соотечественников, наносит ущерб имиджу страны, защищающие их права и свободы", - заявляют члены комитета.

Кроме того парламентарии напоминают о внесенном в Думу еще 25 июня 2018 года законопроекте об "иммиграционной амнистии" для беженцев с Украины, "не сумевших преодолеть многочисленные бюрократические и иные преграды для получения вида на жительство или гражданства России и вынужденных раз в полгода покидать нашу страну на 90 дней, чтобы иметь возможность вернуться на следующие три месяца".

Авторами этого законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в соавторстве с председателем комитета Калашниковым, а также депутаты Сергей Шаргунов, Михаил Шеремет и член Совета Федерации Юрий Воробьев.