В мире

СМИ сообщили, что Абэ планирует еще один визит в Россию весной

Администрация Абэ хочет достигнуть соглашения по мирному договору с Россией во время визита Путина в Осаку для участия в "Большой двадцатке" в июне

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ попытается организовать еще один визит в Россию весной этого года в попытке создать рамочное соглашение по территориальным вопросам и мирному договору с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в понедельник газета Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, работу по координации визита премьер-министр проведет в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 января в Москве.

Данная встреча станет третьей, начиная с ноября 2018 года, когда премьер-министр Японии и президент России договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.

Отмечается, что администрация Абэ хочет достигнуть общего соглашения по мирному договору с Россией во время визита Путина в японскую Осаку для участия в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в июне.

До этого времени министры иностранных дел Японии и России должны встретиться в Германии в феврале. Однако, по словам человека, близкого к кабинету премьер-министра, "необходим как минимум еще один саммит (между Абэ и Путиным) перед "Большой двадцаткой"". Он отметил, что Абэ во время предстоящей встречи с Путиным планирует договориться о своем визите в Россию в конце марта или апреле.

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Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Токио, в свою очередь, продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.

22 января должна состояться встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.

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Теги: Япония, РФ, Курилы

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