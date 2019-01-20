Россиянин погиб при падении с балкона на горнолыжном курорте Италии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский турист выпал с балкона отеля на горнолыжном курорте Корвара в Италии и погиб, сообщает газета Alto Adige.

"Российский турист выпал с балкона отеля Greif в Корваре и погиб. Это случилось за день до его 42-го дня рождения. На отдых он приехал с семьей", - пишет издание.

Как отмечает газета, гибель россиянина стала третьей трагедией в Корваре за день. Несколькими часами ранее из-за двух разных лавин погибли двое человек.

Корвара-ин-Бадия - горнолыжный курорт в Италии. Располагается в регионе Трентино - Альто-Адидже, в провинции Больцано.