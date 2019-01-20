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При нападении на кортеж афганского губернатора погибли 15 человек

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минимум 15 сотрудников службы безопасности убиты в результате нападения на автоколонну, сопровождавшую губернатора афганской провинции Логар, сообщает в воскресенье афганское агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.

Число пострадавших агентство не уточняет.

Ранее сообщалось о восьмерых погибших и 10 пострадавших.

Губернатор Логара Анвар Исхакзай вместе с начальником управления безопасности провинции возвращались в Логар из Кабула. В результате атаки они не пострадали.

Атаку совершил террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, отмечает агентство. Всего, по данным агентства, в результате взрыва были повреждены шесть автомобилей.

Нападение на автоколонну произошло в районе Мохаммад Ага провинции Логар. Службы безопасности перекрыли шоссе, на котором случилась атака.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ).

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Теги: Афганистан, Талибан
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