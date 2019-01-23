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Путин и Эрдоган обсудят Сирию на переговорах в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве в среду обсудят сирийское урегулирование, в том числе ситуацию в идлибской зоне безопасности, а также запуск работы конституционного комитета.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что необходимость новых переговоров Путина и Эрдогана была вызвана ростом количества провокаций террористов в Сирии в последнее время, а также усилением их контроля в идлибской зоне деэскалации.

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При этом Ушаков не стал комментировать сообщения о том, что Турция не выполнила свою часть соглашения по Идлибу, касающуюся решения проблемы с присутствием террористов в этом регионе. "Я бы не стал углубляться в эту тему. Она вызывает у нас опасение и озабоченность. Там не все просто", - сказал помощник президента.

Он заметил, что главы двух государств обсудят сирийскую ситуацию, "в том числе с учетом известных намерений Вашингтона о выводе своих войск из Сирии".

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что на переговорах в Москве в контексте ухода военных США из Сирии будет обсуждаться идея о создании 20-мильной буферной зоны на сирийско-турецкой границе.

Ранее вопрос о создании такой зоны обсуждался на переговорах Р.Эрдогана с американским коллегой Дональдом Трампом. 15 января президент Турции объявил о том, что турецкие вооруженные силы намерены создать на территории Сирии 32-километровую буферную зону, и попросил США и других союзников предоставить финансовую и логистическую помощь в этом.

Ушаков также сказал, что лидеры в ходе переговоров обсудят перспективы дальнейшей работы в рамках астанинского формата.

По его словам, после переговоров Путина и Эрдогана начнется практическая подготовка к саммиту РФ, Турции и Ирана - стран, являющихся гарантами астанинского формата. "Пока дата не определена, но мы будем это обсуждать с турецкими и иранскими партнерами, и очевидно, после контакта 23 января с Эрдоганом мы уже начнем практическую подготовку к трехстороннему саммиту", - добавил Ушаков.

"Помимо Сирии, вполне естественно, будут обсуждены вопросы текущей двусторонней повестки дня. К участию в переговорах будут подключены соответствующие профильные министры", - сказал он.

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Теги: Сирия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

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