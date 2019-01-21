Сильное землетрясение произошло близ Новой Каледонии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новый подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксировано в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория) в 288 км на восток от столицы Новой Каледонии - города Нумеа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:36 по Москве в понедельник землетрясения имел координаты -21.97 градуса южной широты и 169.22 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оцениваются как "очень сильное".

Ранее в 03:36 мск в этом же районе был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,6, его эпицентр находился в 20 км западнее.