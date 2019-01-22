ВС Казахстана оставил в силе приговор пожизненно осужденному экс-пограничнику Челаху

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Казахстана оставила в силе приговор о пожизненном лишении свободы бывшего пограничника Владислава Челаха, осужденного за убийство 15 человек, сообщил судья Абай Рахметулин.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК постановила: приговор специализированного межрайонного Военного суда по уголовным делам по городу Алматы от 11 декабря 2012 года, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК от 6 февраля 2013 года, постановление кассационной судебной коллегии Военного суда РК от 21 июня 2013 года в отношении осужденного Челаха Владислава оставить без изменения, ходатайство осужденного Челаха - без удовлетворения", - зачитал решение коллегии председательствующий судья Рахметулин во вторник в Астане.

Ранее в Верховный суд Казахстана поступило ходатайство Челаха о пересмотре его дела ввиду состоявшегося в 2017 году решения Комитета ООН по правам человека.

Сам Челах на заседании суда в понедельник не присутствовал, но его защита просила суд отменить приговор о пожизненном лишении свободы, направить уголовное дело на дополнительное расследование, выплатить Челаху компенсацию за нарушенные права в размере 30 млн тенге.

В 2017 году комитет ООН по правам человека признал, что дело Челаха рассматривалось с нарушением статьи №14 международного пакта о гражданских и политических правах.

29 мая 2012 года были расстреляны егерь и 14 пограничников, несших службу в горах на посту "Арканкерген", а сама застава была сожжена. Челах - 15-й пограничник, несший там службу, - был найден живым в нескольких километрах от заставы. Позже суд признал его виновным в убийстве сослуживцев и приговорил к пожизненному лишению свободы.