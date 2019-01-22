В мире

ВС Казахстана оставил в силе приговор пожизненно осужденному экс-пограничнику Челаху

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Казахстана оставила в силе приговор о пожизненном лишении свободы бывшего пограничника Владислава Челаха, осужденного за убийство 15 человек, сообщил судья Абай Рахметулин.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК постановила: приговор специализированного межрайонного Военного суда по уголовным делам по городу Алматы от 11 декабря 2012 года, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Военного суда РК от 6 февраля 2013 года, постановление кассационной судебной коллегии Военного суда РК от 21 июня 2013 года в отношении осужденного Челаха Владислава оставить без изменения, ходатайство осужденного Челаха - без удовлетворения", - зачитал решение коллегии председательствующий судья Рахметулин во вторник в Астане.

Ранее в Верховный суд Казахстана поступило ходатайство Челаха о пересмотре его дела ввиду состоявшегося в 2017 году решения Комитета ООН по правам человека.

Сам Челах на заседании суда в понедельник не присутствовал, но его защита просила суд отменить приговор о пожизненном лишении свободы, направить уголовное дело на дополнительное расследование, выплатить Челаху компенсацию за нарушенные права в размере 30 млн тенге.

В 2017 году комитет ООН по правам человека признал, что дело Челаха рассматривалось с нарушением статьи №14 международного пакта о гражданских и политических правах.

29 мая 2012 года были расстреляны егерь и 14 пограничников, несших службу в горах на посту "Арканкерген", а сама застава была сожжена. Челах - 15-й пограничник, несший там службу, - был найден живым в нескольких километрах от заставы. Позже суд признал его виновным в убийстве сослуживцев и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Казахстан, Владислав Челах

Новости по теме

В мире
Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестамМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам
Президент Франции заявил, что не хочет повторить судьбу казненного короляПодробнее
 Спецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в КаракасеСпецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в Каракасе
Незадолго до этого были задержаны служащие Нацгвардии Венесуэлы, пытавшиеся организовать бунтПодробнее
 Китайские власти подтвердили рождение CRISPR-детей и еще одну беременностьКитайские власти подтвердили рождение CRISPR-детей и еще одну беременность
В ноябре ученый Цзянькуй Хэ объявил, что в результате удачного эксперимента впервые в истории родились генномодифицированные детиПодробнее
 Совет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружия
Их считают ответственными за применение нервно-паралитического вещества в СолсбериПодробнее
Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняков
По данным объединения Oxfam, 1% состояния Джеффа Безоса сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранениеПодробнее
 В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных
Повреждения получил международный аэропорт ДамаскаПодробнее
 ПВО Сирии сбили большинство израильских ракетПВО Сирии сбили большинство израильских ракет
Ночью Израиль нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракетПодробнее
 Мэй объявит "план Б" по BrexitМэй объявит "план Б" по Brexit
Ее предыдущая сделка провалилась в парламенте, получив одобрение у менее трети депутатовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГорящие в Черном море суда везли сжиженный газВ миреМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестамСпортШубенкову разрешили выступать в международных турнирах в качестве нейтрального атлетаВ РоссииВертолет присоединится к поиску пропавших моряков в Черном мореВ РоссииНазвана вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном мореЭкономика"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться

Нефть Brent подешевела до $62,2 за баррель на пессимизме относительно мировой экономики

ВС Казахстана оставил в силе приговор пожизненно осужденному экс-пограничнику Челаху

Росморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном море

Операция переведена из спасательной в поисковую Подробнее

Что случилось этой ночью: вторник, 22 января

Пожар в Черном море и сравнение Макрона с королем Подробнее

Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна

Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна ЛунаБорис Шустов рассказал о лунных амбициях, их причинах, и о проблеме космического мусора Подробнее

Южная Корея доставит противовирусные препараты в КНДР после решения процедурных вопросов

Это будет первая поставка за десять лет Подробнее

Погорельцам в Якутске начнут выплачивать материальную помощь после сноса сгоревшего дома

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');