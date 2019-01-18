В Казахстане пересмотрят дело пограничника Челаха об убийстве 15 человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уголовная коллегия Верховного суда Казахстана в связи с решением Комитета ООН по правам человека пересмотрит дело бывшего пограничника Владислава Челаха, отбывающего пожизненное наказание за убийство сослуживцев, сообщили агентству "Интерфакс" в Верховном суде.

"В Верховный суд поступило ходатайство Владислава Челаха о пересмотре его дела ввиду состоявшегося решения Комитета ООН по правам человека. В связи с этим уголовная коллегия Верховного суда пересмотрит его дело 22 января", - сказали агентству в пресс-службе Верховного суда в пятницу.

Как сообщал адвокат Челаха Серик Сарсенов, Комитет ООН по правам человека признал, что Казахстан нарушил "статью №14 международного пакта о гражданских и политических правах, и лишил Челаха права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство". Отмечалось, что решение Комитета ООН обязательной силы не имеет и носит рекомендательный характер.

29 мая 2012 года были расстреляны егерь и 14 пограничников, несшие службу в горах на посту "Арканкерген", а сама застава была сожжена. Челах - 15-й пограничник, несший там службу, - был найден живым в нескольких километрах от заставы.

В декабре того же года Челах был признан виновным в массовом убийстве и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Адвокат Сарсенов настаивает, что Челах невиновен, и добивается отмены приговора. Апелляционная, кассационная и надзорная коллегии Военного суда Казахстана оставили приговор первой инстанции без изменения.

Челах также обращался к президенту Казахстана с прошением о помиловании. Однако комиссия по помилованию ему отказала.