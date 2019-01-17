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Мэй отказалась от поездки в Давос из-за Brexit

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на пресс-секретаря премьера.

Такое решение премьер приняла, чтобы сконцентрировать внимание на Brexit, заявили на Даунинг-стрит.

"Она не поедет в Давос. Она сфокусируется на вопросах, возникающих здесь", - заявила пресс-секретарь.

В ближайшие дни премьер-министр проведет встречи с европейскими лидерами, рассказала пресс-секретарь.

Ранее, 10 января от участия в Давосском форуме отказался президент США Дональд Трамп. Свой отказ президент объяснил разногласиями с Демократической партией, в результате которых в США частично приостановлена работа правительства.

В среду в британском парламенте прошло голосование о доверии правительству премьер-министра Мэй, которое она выстояла. Решение о голосовании было принято после того, как палата общин со значительным перевесом отвергла предложенную Мэй сделку по Brexit.

В понедельник Мэй должна представить новый план действий по Brexit после неудачного голосования в парламенте.

Экономический форум в Давосе состоится 22-25 января 2019 года.

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй, Давос

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