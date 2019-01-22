Абэ намерен дискутировать с Путиным на тему заключения мирного договора

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен "как следует" обсудить с лидером РФ Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора.

"Сегодня я буду дискутировать о вопросе заключения мирного договора как следует с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе", - сказал Абэ на встрече с Путиным.

Он отметил, что рассчитывает на откровенный обмен мнениями относительно международных проблем и двусторонних отношений.

"Мне радостно отметить, что наше двустороннее сотрудничество приносит обстоятельные результаты в рамках сотрудничества по всем направлениям", - сказал Абэ.

В преддверие визита Абэ в интервью "Интерфаксу" заявил о твердом намерении добиться взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора. "Я намерен продолжить тесные консультации с президентом Путиным и достичь взаимоприемлемого решения проблемы", - заявил премьер-министр.

"Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору - вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода", - отметил Абэ, добавив, что отсутствие мирного договора мешает развитию экономического потенциала двух стран.

"Чтобы полностью раскрыть потенциал отношений двух стран и еще больше продвинуть вперед наше сотрудничество, необходимо в скорейшие сроки разрешить ситуацию с отсутствием мирного договора между Японией и Россией", - сказал японский премьер.

Он сообщил, что японские компании ведут консультации с Россией по участию в проекте "Арктик СПГ-2".

"В области энергетики японские компании вносят вклад в проект "Ямал СПГ", включая строительство завода. Между российской стороной и японскими компаниями также ведутся консультации об участии в проекте "Арктик СПГ-2", - сказал Абэ.

Большое внимание, по его словам, уделяется и межрегиональным обменам с целью распространения связей между Японией и Россией по всей территории обеих стран.

Между правительствами Японии и России ведутся консультации по проектам, нацеленным на усиление производственных мощностей в сферах сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности, на расширение экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион на Дальнем Востоке, сообщил Абэ.

"Мы ожидаем участия в этих проектах со стороны частных предприятий", - отметил Абэ.