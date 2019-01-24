Арестован бывший глава правительства Шотландии Алекс Салмонд

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывший первый министр Шотландии арестован и предстанет перед судом сегодня, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что в полиции Шотландии подтвердили, что был арестован 64-летний мужчина. Другие подробности дела не приводятся.

Салмонд возглавлял правительство Шотландии с 2007 по 2014 год, был лидером Шотландской национальной партии.

Он также ведет политическое шоу на канале RT, арест Салмонда подтвердила в своем телеграме главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Как отмечает The Telegraph, экс-глава Шотландии недавно оказался в центре сексуального скандала. Летом 2018 года две женщины обвинили его в домогательствах, которые он себе якобы позволял, когда занимал пост первого министра. Салмонд эти утверждения отверг и в ответ подал иск в суд против правительства, которое дало ход этим обвинениям, и выиграл его.