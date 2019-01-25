Россия потратит 2 млрд евро на модернизацию железных дорог на Кубе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - РФ поможет Кубе восстановить железные дороги за 2 млрд евро и уйти от нефтяной зависимости на фоне ситуации в Венесуэле, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы продвинулись в проекте модернизации железных дорог Кубы. Стоимость проекта - почти 2 млрд евро, 7 лет. Договорились разбить его на два этапа: оптимизировать необходимые кредитные ресурсы для реализации проекта. Думаю, что в ближайшее время выйдем на реализацию", - сказал Борисов по итогам встречи с зампредом Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Он рассказал, что РФ также будет заниматься модернизацией энергетической отрасли Кубы.

"Модернизация энергетической инфраструктуры Кубы. Договорились разработать программу на длительные период - до 2030 года. Цель программы - повышение эффективности энергетической инфраструктуры и уход от зависимости от поставок нефти. Вы догадываетесь, что это связано, в том числе, с тем, чтобы хеджировать те риски, которые происходят в Венесуэле ", - сказал Борисов.