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РФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники

Соглашение о госкредите подписано и прошло в Москве внутригосударственные процедуры

РФ одобрила предоставление Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о подписании кредитного соглашения с Кубой на сумму 38 млн евро, средства пойдут на содействие развитию кубинского оборонного сектора.

"Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны", - сказал Шугаев в интервью, которое публикует в среду газета "Коммерсантъ".

Глава ФСВТС напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года, ранее этой стране был поставлен значительный объем вооружения и военной техники, в том числе в качестве военно-технической помощи.

"Там есть и самолеты, и бронетанковая техника, и артиллерийские системы, и средства ПВО, и морская техника нашего производства. Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы", - отметил Шугаев.

По его словам, такое взаимодействие носит стратегический характер, дает Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой военно-промышленный комплекс.

"И эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне", - добавил глава ФСВТС.

Теги: РФ, Куба

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