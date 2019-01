C 2020 года Nike будет экипировать Главную лигу бейсбола США вместо Under Armour

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Nike Inc. получила контракт на поставку экипировки для Главной лиги бейсбола (MLB), одной из четырех профессиональных лиг США и Канады, с 2020 года, объявила компания в пятницу.

По данным источников Sports Business Journal, контракт заключен на 10 лет.

Nike сменит Under Armour, которая получила этот контракт в декабре 2016 года, но впоследствии решила от него отказаться. Крупнейший мировой производитель спортивной одежды и обуви будет разрабатывать всю экипировку для всех выходящих на поле игроков Главной лиги бейсбола, насчитывающей 30 команд.

Ритейлер Fanatics получил лицензию на производство и продажу экипировки Nike для потребителей.

Как отмечает агентство Bloomberg, соглашение, изначально подписанное MLB с Under Armour и Fanatics, является одним из самых странных в истории профессионального спорта. Тогда предполагалось, что Under Armour будет поставлять экипировку в течение 10 лет, начиная с 2020 года. Однако из-за смены маркетинговой стратегии Under Armour решила отказаться от поставок одежды для игроков. Тем не менее, она продолжит снабжать их обувью для матчей.

Теперь Nike удалось собрать контракты с основными спортивными ассоциациями США: помимо клубов MLB, она будет одевать команды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и Национальной футбольной лиги (NFL).

До 2020 года экипировку для Главной лиги бейсбола продолжит поставлять Majestic Athletic, которую Fanatics получила в рамках приобретения VF Corp. за $225 млн в 2017 году.