Помпео выступит на заседании Совбеза ООН по Венесуэле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В субботу Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Венесуэле, запрошенное ранее Соединенными Штатами.

Как сообщили в пятницу в госдепе США, госсекретарь Майк Помпео в субботу отправится в Нью-Йорк, чтобы посетить это заседание СБ ООН.

В ходе своего выступления Помпео призовет членов Совбеза и международное сообщество "сохранить мир и безопасность, признав (лидера оппозиции - ИФ) Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы", сообщает госдеп. Также Помпео планирует призвать членов СБ поддержать переходное правительство в Венесуэле "в попытке восстановить демократию и власть закона".

В настоящее время у США в ООН нет штатного постпреда. Прежний постпред Никки Хейли в прошлом году объявила об отставке, а назначенная президентом США Дональдом Трампом Хизер Нойерт, занимающая пост пресс-секретаря госдепартамента, пока не участвовала в слушаниях в сенате о назначении на должность постпреда. Исполняет обязанности постпреда Джонатан Коэн.

В то же время Хейли в среду и в четверг опубликовала в Twitter несколько сообщений в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуаидо и с осуждением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"3 млн мигрантов, инфляция в 1 млн %, массовые протесты - вот что сделал венесуэльский социализм со своими гражданами. Свободные страны поддерживают народ Венесуэлы. Россия и Китай поддерживают коррумпированного диктатора", - написала Хейли.

В среду Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию. Кроме того, он обратился к "закаленному в боях народу" с призывом "собираться на защиту стабильности родины".

В ответ в США заявили, что у Мадуро нет законного права на разрыв дипломатических отношений с США. Штаты пообещали не приостанавливать работу своего посольства в Венесуэле, однако СМИ сообщают, что часть сотрудников посольства уезжают из Каракаса. Также госдеп рекомендовал американским гражданам покинуть Венесуэлу.

Трамп в среду заявлял, что Вашингтон рассматривает все возможные действия в отношении Венесуэлы. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон не стал говорить, подразумевал ли Трамп возможность военных действий, заметив, что слова президента "говорят сами за себя".

Ранее администрация Трампа неоднократно вводила санкции против венесуэльских компаний и окружения Мадуро.