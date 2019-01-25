Лидер оппозиции отказался от диалога с президентом Венесуэлы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Провозгласивший себя президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуаидо отказал законному президенту страны Николасу Мадуро в диалоге.

Выступая в пятницу перед сторонниками, он заявил, что "не расположен к лживому диалогу с правительством Мадуро".

Ранее в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуаидо встречу. По его словам, он готов встретиться "где угодно и когда угодно".

Ранее президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор сообщил журналистам о готовности мексиканских властей принять представителей противоборствующих в Венесуэле сторон.

В начале этой недели группа служащих Национальной гвардии Венесуэлы предприняла попытку мятежа в столице Венесуэлы Каракасе. Именно после этих событий ситуация в стране начала стремительно накаляться, в итоге оппозиция выступила с призывом к жителям страны выйти в среду на улицы в знак протеста против Мадуро. В этот день возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо объявил себя перед своими сторонниками временным президентом Венесуэлы.