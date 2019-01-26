Сильное землетрясение зарегистрировано на Соломоновых островах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в Тихом океане близ островного государства Соломоновы острова, сообщило в субботу Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 05:07 мск в субботу землетрясения имел координаты -10.54 градуса южной широты и 165.64 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 639 км к востоку от столицы Соломоновых островов - города Хониара и примерно в 30 км от острова Нендо, входящего в состав этого государства.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".