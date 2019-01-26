Российская сторона подтвердила готовность к усилиям по спасению ДРСМД

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В фокусе дискуссии Совета Россия-НАТО (СРН), в заседании которого принял участие в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, была ситуация, складывающаяся в результате намерений США выйти из ДРСМД, сообщило постоянное представительство РФ при Североатлантическом альянсе.

"Заострили внимание на риске слома договора для всей архитектуры евробезопасности и раскручивания спирали гонки вооружений. Подчеркнули необходимость работы с США по имеющимся взаимным озабоченностям на конструктивной и деполитизированной основе", - говорится в коммюнике российской дипломатической миссии о позиции РФ, заявленной на СРН.

"Подтвердили нашу неизменную готовность предпринять все возможные усилия для продолжения профессионального и предметного диалога с целью спасения договора", - отмечается в документе.

В нем также говорится, что некоторые члены СРН поднимали вопросы, связанные с Украиной.

"Со своей стороны, вновь акцентировали, что данная проблематика предметно обсуждается в других профильных для этого форматах", - заявили в российском постпредстве при НАТО.